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قبل لقاء الهلال..  خطاب رسمي من النصر لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن المباراة

قبل لقاء الهلال..  خطاب رسمي من النصر لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن المباراة

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قبل لقاء الهلال..  خطاب رسمي من النصر لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن المباراة

قبل لقاء الهلال..  خطاب رسمي من النصر لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن المباراة
https://almnatiq.net/?p=1083515
المناطق ـ متابعات

طالبت إدارة النصر الاتحاد السعودي لكرة القدم في خطاب رسمي، إجراء فحص كورونا على لاعبي الهلال والنصر قبل مباراة الديربي.

 

ومن المقرر أن يحل النصر ضيفًا على الهلال، الخميس المقبل، في ديربي الرياض الذي يجمع بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي، والمؤجل من الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

كان الهلال قد ألغى تدريبات فريق الكرة، يوم الثلاثاء الماضي، لوجود اشتباه في إصابة أعضاء الفريق بفيروس كوفيد 19، قبل أن تتأكد إصابة الظهير محمد البريك، والذي تأكد غيابه عن لقاء النصر.

 

ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر بـ26 نقطة، فيما يأتي النصر في المركز السابع، برصيد 17 نقطة من 12 مباراة.

 

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