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فيديو| جولة داخل جناح الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

فيديو| جولة داخل جناح الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
https://almnatiq.net/?p=1083520
المناطق ـ متابعات

تشارك وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية ، بجناح في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

 

وتستعرض الوزارة من خلال الجناح أبرز خدماتها وما تقدمه من جهود للمحافظة على الأمن والسلامة، وعددًا من التجهيزات الأمنية الميدانية والخدمية وتقدم عرضًا للتطور التاريخي الذي شهدته الوزارة وقطاعاتها الأمنية.

 

ويحتوي جناح وزارة الداخلية على محاور رئيسة تعكس التطور الأمني الذي شهدته منذ تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- ودور الهجن في حماية الحدود، وإسهامات الوزارة وقطاعاتها الأمنية في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز السلامة المرورية، وتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وتطوير الحكومة الإلكترونية وحماية البيئة، والإسهام في تطوير قطاع السياحة.

 

ويُعرِّف الجناح زواره، بوسائل السلامة، وأنظمة الإقامة وأمن الحدود، وتقديم خدمات خاصة لهم عبر وحدتين متنقلتين للأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات، واستعراض عدد من الآليات الأمنية، وصالة تعرض من خلالها مواد فلمية من إنتاج الوزارة، وجناح للرماية، إضافة إلى ركن تعريفي بالمركز الوطني للعمليات الأمنية ورقم الطوارئ (911).

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