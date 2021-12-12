“النقل” تنفذ أكثر من 130 ألف عملية فحص خلال شهر نوفمبر

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نفذت الهيئة العامة للنقل ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة حملات رقابية ميدانية، نتج عنها(130,853) ألف، إجمالي عمليات الفحص خلال شهر نوفمبر 2021م، منها (126,419) ألف عملية فحص لمركبات النقل، وبلغت الزيارة الميدانية لمنشآت النقل في المملكة (4,241) ألف زيارة.

ورصدت الهيئة خلال حملات رقابية ميدانية (18,812) ألف مخالفة، منها (55) مخالفة للإجراءات الاحترازية، و (193) عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد المخالفات، ومن ثم بقية الأنشطة كالأجرة والنقل المتخصص وتأجير السيارات.

وكانت المنطقة الشرقية أعلى المناطق في تسجيل المخالفات، حيث بلغت (5,619) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (4,118) مخالفة، ومن ثم منطقة الرياض لتسجل (3,457) مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة (1,551) مخالفة.

وسجلت نسبة الالتزام والامتثال العام للأنظمة (87%) خلال الشهر نوفمبر الماضي 2021م.