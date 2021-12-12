إنفوجرافيك.. أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بالمملكة غداً

المناطق ـ متابعات

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، إنفوجرافيك لأوقات إقامة ‫صلاة الاستسقاء بجميع مناطق ‫المملكة، والتي تقام يوم غدٍ الاثنين، إنفاذاً لدعوة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء، في جميع أنحاء المملكة.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي أوقات صلاة الاستسقاء بمناطق المملكة.

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في السياق ذاته أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزيتها استعداداً لصلاة الاستسقاء يوم غد، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية والتوجيهية.

وشملت خطتها عدداً من المحاور والجوانب، وهي الإشراف على الساحات، وتطهير وتعقيم المسجد الحرام، وخدمات التنقل، والإشراف على الأبواب، وغيرها من الخدمات التي توفر كل ما من شأنه خدمة قاصدي المسجد الحرام والتسهيل عليهم.

حيث تبدأ الاستعدادات بتجهيز المكبرية، وذلك بتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، وغسل المسجد الحرام وتطهيره، وذلك 10 مرات يومياً يقوم بها أكثر من (٤٠٠٠) عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من (١٣٠ ألف) لتر من المطهرات، وتعطير المسجد الحرام بأكثر من ٢٥٠٠ لتر وتشغيل ١٠٠ فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره، وعلى مدار الساعة باستخدام قرابة (٢٥ ألف لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح.

كما جُهِّز ووُزِّع أكثر من (٥٠٠) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، و(٢٠) جهاز بايوكير و(١١) ريبوت ذكياً لتعقيم المسجد الحرام وساحاته و(٥٥٠) مضخة تعقيم يدوية. وفي مجال السقيا وفرت ضمن جهودها لصلاة الاستسقاء أعمال السقيا، حيث تقوم على توزيع أكثر من (٤٨٠٠) عبوة ماء زمزم المبارك على زوار المسجد الحرام، ومتابعة توزيع الحافظات داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح لها بالصلاة وفق الإجراءات الاحترازية بعدد ما يقارب ٥٠٠٠ حافظة، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم.