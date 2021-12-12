أمير نجران يعزي ذوي الشهيد القحطاني ويطمئن على صحة الأكلبي

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قدم صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد امير منطقة نجران تعازيه لذوي الشهيد بإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العريف عبدالله بن وازع القحطاني الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الديني والوطني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بذوي الشهيد , سائلا سموه الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما عبر ذوو الشهيد القحطاني عن شكرهم لسموه على تعازيه ومواساته لهم .

من جهة أخرى اطمأن سموه في اتصال هاتفي على صحة الرقيب أول فهد بن محمد الأكلبي من منسوبي مكافحة المخدرات الذي تعرض لإصابة وهو يؤدي واجبه الديني والوطني , سائلا الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وعبر الأكلبي عن شكره لسموه على اتصاله واطمئنانه على صحته.