ولي العهد: من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030م

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قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ إنه من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030م شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص.

وأكد سمو ولي العهد، أن المملكة تقوم بدور ريادي في استقرار أسواق الطاقة، وفي نفس الوقت قيادة الحقبة الخضراء القادمة، من خلال “مبادرة السعودية الخضراء”، و “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، اللتين ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

وأضاف سموه، اليوم الأحد، أن معدلات البطالة انخفضت من 12,6% في نهاية العام الماضي إلى 11,3% في منتصف العام.

وأضاف أنه من المتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م.

وأكد سمو ولي العهد، أنه سيتم استخدام الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.