الموارد البشرية توقع مع الشؤون البلدية مذكرة تفاهم لتطوير كفاءة رأس المال البشري

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برعاية معالي نائب الوزير لقطاع الخدمة المدنية المهندس ماهر عبدالرحمن القاسم وبحضور رئيس قطاع التمكين الإستراتيجي والخصخصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب غازي حشاني، وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مذكرة تفاهم في مجال تطوير ورفع كفاءة رأس المال البشري، للارتقاء بممارسات الموارد البشرية وفقا لأفضل المعايير.

ومثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توقيع المذكرة وكيل الوزارة لتطوير رأس المال البشري المهندس عبدالله بن علي الكبير، فيما مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكيل الوزارة لتطوير القدرات البشرية والتميز التشغيلي خالد عبد الرؤوف جاد الله.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ وتطوير ورفع مستوى نضج أنظمة وممارسات الموارد البشرية، وبناء القدرات ورفع جهوزية المواهب لشغل الوظائف القيادية والحرجة، وتحقيق التحول الثقافي المؤسسي لرفع مستوى القيم المؤسسية والممارسات المصاحبة لها، مع السعي لتخطيط القوى العاملة بما ينسجم مع الاحتياجات الحالية والتوجهات المستقبلية، وتنفيذ البرامج المخصصة لتأهيل المتميزين، وتبادل الخبرات من خلال أفضل الممارسات والمنهجيات.

يذكر أن المذكرة الموقعة بين الجهتين تأتي انطلاقاً من إستراتيجيات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال تطوير الموارد البشرية، والارتقاء بها إلى أعلى مستويات الجودة والأداء، وضمن سلسلة متكاملة من جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعزيز التعاون التام والمتكامل مع جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها؛ لتحقيق مستهدفاتها وإرساء قواعد النهضة الإدارية والتنموية.