مستوى قياسي للإيرادات غير النفطية في 2021 .. زيادة هائلة خلال سبعة اعوام

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سجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2021، مستوى قياسيا بنحو 372 مليار ريال، تعادل نحو 40 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 930 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 558 مليار ريال تعادل 60 في المائة من إجمالي الإيرادات.

واستنادٌا إلى بيانات وزارة المالية، فإن الإيرادات غير النفطية قفزت 193 في المائة (245.2 مليار ريال) خلال سبعة أعوام، حيث كانت 126.8 مليار ريال في عام 2014.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2021، 1 في المائة، بما يعادل نحو 3.2 مليار ريال عن مستوياتها عام 2020، البالغة 368.8 مليار ريال.