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مهرجان الإبل يختتم منافسات المجاهيم بمشاركة 2132 متن واستبعاد 175

مهرجان الإبل يختتم منافسات المجاهيم بمشاركة 2132 متن واستبعاد 175
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اختتمت اليوم منافسات (فئة المجاهيم) في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في (نسخته السادسة) بإعلان نتائج الفحل وإنتاجه.

وشهدت منافسات المجاهيم في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز في (نسخته السادسة) 10 أشواط تمثلت بشوط فرديات الدق، والجل، والقعدان، ومفاريد “بكار وقعدان”، وبيرق المؤسس، وسيف الملك، وشلفا ولي العهد، وكأس النادي، ونخبة النخبة، والفحل وإنتاجه.

وتنافس المتسابقون في فئة المجاهيم ب 47 فردية من (الدق والجل، والقعدان، ومفاريد البكار والقعدان)، فيما تنافست على كأس النادي 15 منقية ب 300 متن، كما تنافست 9 منقيات في مسابقة شلفا ولي العهد ب 360 متنا، إضافة إلى 10 منقيات شاركت بها 600 متن في مسابقة سيف الملك، وكذلك 720 متنا في 9 منقيات في مسابقة بيرق المؤسس، أما مسابقة (نخبة النخبة) فتوج بالمسابقة متسابق واحد.

يذكر أنه عُرضت 7 منقيات للفحل المنتج هذا اليوم، بمشاركة 105 متون أمام لجنة التحكيم النهائي، لتبلغ عدد المتون المتسابقة للمجاهيم في هذه النسخة 2132 متنا في المسابقات كافة، تنافست جميعها على 66 جائزة، بواقع خمس مراكز لفئات الفردي، و 10 مراكز لفئات الجمل، واستُيعدت 175 متنا في فئة المجاهيم بجميع مسابقاتها; بسبب العبث الذي اكتشف خلال مراحل التحكيم الأولى.

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