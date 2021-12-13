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“الظهران العقير سلوى المزدوج”.. طريق جديد يعزز جودة الحياة في المدن السعودية (فيديو)

“الظهران العقير سلوى المزدوج”.. طريق جديد يعزز جودة الحياة في المدن السعودية (فيديو)
https://almnatiq.net/?p=1083623
المناطق ـ متابعات

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع طريق الظهران / العقير / سلوى المزدوج، الذي يبلغ طوله 185 كم، بحارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة، حيث يعد المشروع واحداً من اللبنات التي تسهم في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأولى إقليمياً، ورفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، واختصار معدل زمن الرحلة بين محافظات (الدمام، الجبيل، بقيق، الأحساء) وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. كما يسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.

 

وتم الانتهاء من مرحلتين من المشروع من أصل أربعة مراحل جاري العمل على تنفيذها، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100% وبطول 107 كم، كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم إلى 49%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 58% من طولها البالغ 13 كم.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عالي من السلامة والجودة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.

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