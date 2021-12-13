احدث الأخبار

وزير الخارجية يرأس اجتماع الدورة التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون
أبرز المواد
 مهرجان الإبل يختتم منافسات المجاهيم بمشاركة 2132 متن واستبعاد 175
أبرز المواد
 “الظهران العقير سلوى المزدوج”.. طريق جديد يعزز جودة الحياة في المدن السعودية (فيديو)
أبرز المواد
 محمد الجدعان: ميزانية 2022 تعكس سياسة اقتصادية شاملة
أبرز المواد
 انطلاق مسابقة “المزاين” بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي يستضيف وزير المالية
أبرز المواد
 مستوى قياسي للإيرادات غير النفطية في 2021 .. زيادة هائلة خلال سبعة اعوام
الاقتصاد
 ولي العهد: ميزانية 2022 جاءت تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية
أبرز المواد
 ولي العهد: ميزانية 2022 تدعم الأهداف المالية لما بعد الجائحة وتنفيذ مستهدفات رؤية المملكة
أبرز المواد
 الموارد البشرية توقع مع الشؤون البلدية مذكرة تفاهم لتطوير كفاءة رأس المال البشري
أبرز المواد
 أمير نجران يعزي ذوي الشهيد القحطاني ويطمئن على صحة الأكلبي
أبرز المواد
 صدور مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 – 1444
أبرز المواد
عاجل

محمد الجدعان: ميزانية 2022 تعكس سياسة اقتصادية شاملة

عاجل

ولي العهد: ميزانية 2022 جاءت تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية

عاجل

صدور مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 – 1444

عاجل

إنفوجرافيك.. أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بالمملكة

وزير الخارجية يرأس اجتماع الدورة التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون

وزير الخارجية يرأس اجتماع الدورة التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون

أبرز المواد
مهرجان الإبل يختتم منافسات المجاهيم بمشاركة 2132 متن واستبعاد 175

مهرجان الإبل يختتم منافسات المجاهيم بمشاركة 2132 متن واستبعاد 175

أبرز المواد
“الظهران العقير سلوى المزدوج”.. طريق جديد يعزز جودة الحياة في المدن السعودية (فيديو)

“الظهران العقير سلوى المزدوج”.. طريق جديد يعزز جودة الحياة في المدن السعودية (فيديو)

أبرز المواد
محمد الجدعان: ميزانية 2022 تعكس سياسة اقتصادية شاملة

محمد الجدعان: ميزانية 2022 تعكس سياسة اقتصادية شاملة

أبرز المواد

وزير الخارجية يرأس اجتماع الدورة التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون

وزير الخارجية يرأس اجتماع الدورة التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون
https://almnatiq.net/?p=1083630
المناطق_واس

برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بالرياض ، الدورة (150) التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 م، وما تم تنفيذه بشأنها من  قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرًا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته الثانية والأربعين التي ستعقد – بإذن الله – في 14 ديسمبر الجاري بالرياض.

روابط ذات صلة

فيديو| وزير الخارجية: زيارة ولي العهد لدول الخليج جاءت في توقيت مهم

فيديو| وزير الخارجية: زيارة ولي العهد لدول الخليج جاءت في توقيت مهم
وزير الخارجية: القمة الخليجية المقبلة تأتي في وقت دقيق وحساس

وزير الخارجية: القمة الخليجية المقبلة تأتي في وقت دقيق وحساس
الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن جولة ولي العهد: “تؤكد مكانته الكبيرة وتؤسس لمرحلة  غير مسبوقة”

الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن جولة ولي العهد: “تؤكد مكانته الكبيرة وتؤسس لمرحلة  غير مسبوقة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements