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نائب وزير الخارجية يستقبل المشاركين في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي

نائب وزير الخارجية يستقبل المشاركين في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي
https://almnatiq.net/?p=1083638
المناطق_واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فقد استقبل معاليه كلاً من: معالي وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ومعالي وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير الخارجية العُماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ومعالي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، ومعالي وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، وذلك في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

وتأتي زيارة أصحاب السمو والمعالي والسعادة، للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ 150 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في العاصمة الرياض اليوم، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

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