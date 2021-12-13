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“أنا عربية”.. وجهة زوار موسم الرياض 2021 لاستكشاف خبرات صناعة الأزياء والتصميم

“أنا عربية”.. وجهة زوار موسم الرياض 2021 لاستكشاف خبرات صناعة الأزياء والتصميم
https://almnatiq.net/?p=1083641
المناطق ـ متابعات

يواصل معرض “أنا عربية” إحدى فعاليات موسم الرياض 2021، استقبال زواره يومياً بدورات تدريبية، وورش عمل تتناول آخر ما توصلت إليه دور الموضة العالمية في التصاميم والأذواق الفنية للمجوهرات، إضافةً إلى خلاصة النصائح حول وصفات الجمال وأفضل ممارساته العالمية.

 

وتتميز الدورات التدريبية لمعرض “أنا عربية” بطرح عدد من المفاهيم والأدوات المساعدة، عبر سياقات وظيفية وجمالية تعتمد على معايير التصميم لمقاييس الخيال وأحدث سبل المعرفة.

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ويتفرد “أنا عربية” باستخلاصه ألواناً مميزةً وفريدةً عبر مزج المجوهرات، واستخدام عدد من المهارات الفنية المدعومة بحس الذوق الرفيع لدى المصممات اللواتي يراعين المكانة الاجتماعية للزوار، وتفاصيل الذوق والجمال المتوافقة مع احتياجاتهم ورغباتهم.

وتلعب الندرة دورها في نوعيات التصميم بالمعرض، من خلال قطع فنية تجسد الحضارات المختلفة، وتستند إلى خلفية متينة من الخبرة في تنسيق الألوان وصنع الأنماط، واستحضار مستجدات الموضة وتاريخها القديم، كما تعمل مصممات المعرض على مساعدة الزوار في الوصول إلى أعلى وصفات ومعايير التألق، والانطباعات المصاحبة لها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتتيح عدد من متاجر المعرض للزوار، حرية المشاركة الشخصية في تصميم الأزياء والمجوهرات، كما تساعدهم في تحديد المجوهرات اللائقة بالبشرة، والمناسبة للملابس، مما يضفي على المنتجات قيمةً عاطفيةً تبرهن على المواءمة بين مرونة التصاميم الحديثة، وتعقيدات الخروج عن المألوف.

ويعد معرض “أنا عربية” الحدث الأضخم للإبداع في العالم العربي، إذ يجمع المبدعات تحت سقف واحد، ويحظى بمشاركة أكثر من 270 جناحاً، وعددٍ من ورش العمل المختصة بالأزياء والمكياج، وعددٍ من العلامات التجارية التي تشارك في المملكة لأول مرة بتاريخها.

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