“نفسية أبها” تطلق فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية باستخدام المضادات الحيوية

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أطلق مستشفى “إرادة والصحة النفسية” بأبها اليوم فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية باستخدام المضادات الحيوية 2021، وذلك بحضور مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة الدكتور صالح آل يحيى، والمشرف العام على المستشفى تركي بن محمد آل متعب.

وافتتح آل يحيى المعرض، واستمع إلى شرح مفصل عن أركان ومحتويات المعرض الصحي التوعوي، الذي اشتمل على تعريف بكيفية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، ومدى الآثار الجانبية لها، وجميع ما يختص بآلية العمل مع المضادات الحيوية من جميع النواحي العلاجية.

وأوضح آل متعب أن الهدف من إقامة الفعالية التوعية بسوء استخدام المضادات الحيوية، وزيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات وفهمها بشكل أفضل، مؤكداً أن الرسائل التوعوية تدور حول الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية وضرورة استشارة الطبيب عند استخدامها، وإكمال الجرعات الدوائية الموصى بها من قبل الطبيب.