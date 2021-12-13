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الريال يحسم ديربي مدريد بثنائية ويحلق في صدارة الدوري الإسباني

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ثقافة وفنون

الريال يحسم ديربي مدريد بثنائية ويحلق في صدارة الدوري الإسباني

الريال يحسم ديربي مدريد بثنائية ويحلق في صدارة الدوري الإسباني
https://almnatiq.net/?p=1083668
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واصل ريال مدريد تحليقه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، واجتاز إحدى العقبات الهامة في حملته لاستعادة لقب المسابقة، الذي فقده في الموسم الماضي، بعدما حسم ديربي العاصمة الاسبانية مدريد لمصلحته، بتغلبه 2 / صفر على ضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد، مساء الأحد، في قمة مباريات المرحلة السابعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي واصل انتفاضته الجامحة بتحقيقه انتصاره الثالث عشر في البطولة هذا الموسم والسابع على التوالي، إلى 42 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أشبيلية، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع برشلونة.

في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو (حامل اللقب)، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية على التوالي، عند 29 نقطة، ليظل في المركز الرابع.

 

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