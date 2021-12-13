استئجار الإبل.. إجراءات واشتراطات قانونية تضمن الحقوق في منافسات المزاين

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يشكل استئجار الإبل ظاهرة جديدة في منافسات مزاين الإبل، ويقوم على استئجار الفردية من مالكها من قبل المنافس للدخول بها في مسابقات مهرجان الملك عبد العزيز وكسب المزيد من النقاط لخوض منافسات مسابقة «الشداد».

وتُبنى عملية الاستئجار، على مجموعة من الشروط والآليات، أبرزها أن يكون المستأجر مسجلاً ومشاركة فعلياً في إحدى فئات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، وأن تتم جميع إجراءات التأجير قبل الساعة الثامنة من مساء اليوم الذي يسبق صباح العرض أمام لجنة التحكيم النهائية.

وُيشترط في عملية التأجير، أن تُنقل جميع البيانات والنقاط والجائزة باسم المستأجر، مع الحضور لدى اللجنة القانونية للمهرجان لتوقيع وثيقة التأجير، إضافة إلى الاشتراط في عملية الشراء إحضار وثيقة نقل الملكية معتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة وحضور البائع والمشتري أو من يمثلهما، بوكالة شرعية لدى اللجنة القانونية بالمهرجان وسداد المقابل المالي المحدد المتفق عليه من قبل الطرفين.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية سليمان المهنا، أن آلية الإيجار تأتي عقب تحقيق الشروط الملزمة، وتكون الآلية من خلال الاتفاق بين مالك الإبل والمستأجر على آلية وقيمة الإيجار، وتوثيق عملية الإيجار لدى اللجنة القانونية، كذلك توقيع وثيقة إقرار التأجير من قبل الأطراف أمام اللجنة القانونية، ومن ثم تبليغ الجهات المنظمة للمهرجان بتوثيق عملية الإيجار من قبل اللجنة القانونية، وأخيراً تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم لتعديل المشاركة باسم المستأجر.

وعن ضوابط الايجار أشار المهنا، إلى أنه يُسمح بالتأجير في جميع فئات الفردي والجمل قبل بداية المهرجان بشرط تقديم عقد عن طريق مكتب محاماة معتمد وبرخصة سارية المفعول، ولا يسمح باحتساب النقاط لأكثر من فئة واحدة في مسابقة نخبة النخبة، كما لا يسمح بدخول الشركات في نظام نقاط جائزة «راعي الشداد».

وأضاف: “يُسمح بالتأجير في جميع فئات الفردي والجمل، التي تم تأهلها إلى التحكيم النهائي، وفق عقد موثق عن طريق اللجنة القانونية في المهرجان، وفي حال الفوز في فئة الفردي لا يسمح بانتقال نقاطها لأي مالك آخر سواء عن طريق البيع أو التأجير، كذلك لا يُسمح باحتساب النقاط لأكثر من منقيتين وباسم مشارك واحد، ولا باحتساب النقاط لأكثر من فحل باسم مشارك واحد، وفي مسابقة الفحل وإنتاجه جميع النقاط للفحل فقط وليس هناك أي نقاط للمنتج المشارك.

وتابع: “تتم عملية الاستئجار لدى الدائرة المختصة بعقود المبايعة والاستئجار في اللجنة القانونية، وفي حال مخالفة أي من الشروط الخاصة بالتأجير، أو أي من الأنظمة المعمول بها في المهرجان، يكون الاستئجار باطلاً، اللجنة القانونية لا تتدخل فيما يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر، ودورها مُنحصر في توثيق عملية الإيجار دون الإشارة في العقد إلى قيمة الإيجار”.

وتشهد عملية الإيجار، إقبالاً كبيراً من المنافسين والملاك، حيث قامت اللجنة القانونية بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة، بتوثیق (۷) حالات إيجار حتى اليوم التاسع من المهرجان.

ومن جهة الملاك، أكد عماش الدوسري مالك الإبل، أن عملية الإيجار المستحدثة مؤخراً في مهرجان الملك عبدالعزيز، ضمنت حقوق المؤجر والمستأجر بطريقة نظامية وفعالة، مشيراً إلى أنها

قضت على الخلافات التي كانت تحدث سابقاً.

وقال: “في السابق كان المتسابق يقوم بشراء الفردية، ولا يسلم مبلغ قيمتها، وبعد الفوز أو الخسارة يتم إرجاعها لمالكها ولكن مع استحداث لجنة رسمية بالمهرجان بخصوص هذا الشأن، أصبح الأمر أكثر شفافية ووضوح لدى الجميع وضماناً لحقوق طرفي العملية “.