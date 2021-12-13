تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة في المطارات السعودية

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صدرت موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، على ما تضمنه المحضر الموقع من اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للطيران المدني بشأن تحديد أجور بداية خدمة سيارات الأجرة في عدد من مطارات المملكة.

وحددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أجور بداية الخدمة في 12 مطارًا داخليا في المملكة، وتراوحت أسعار بداية الخدمة بين 5 و15 ريالا، إذ تم اعتماد بداية الخدمة في مطارات القصيم، وحائل، وتبوك، بـ15 ريالا، أما مطارات الجوف وعرر فتم تحديدها بـ10 ريالات، بينما جرى تحديد أسعار بداية الخدمة في 7 مطارات أخرى بـ5 ريالات.

تكلفة بداية خدمة سيارات الأجرة

– القصيم 15 ريالا.

– حائل 15 ريالا.

– تبوك 15 ريالا.

– الدوادمي 5 ريالات.

– وادي الدواسر 5 ريالات.

– الجوف 10 ريالات.

– عرعر 10 ريالات.

– طريف 5 ريالات.

– القريات 5 ريالات.

– رفحاء 5 ريالات.

– حفرالباطن -القيصومة 5 ريالات.

– الأحساء 5 ريالات.