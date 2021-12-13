احدث الأخبار

ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه التاسع
أبرز المواد
 “البيئة” تعلن عن بشرى سارة للمزارعين المتوقفين عن زراعة الأعلاف الخضراء
أبرز المواد
 تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة في المطارات السعودية
أبرز المواد
 حملة لتعريف المستهلك بالأجهزة الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة
أبرز المواد
 مدير فرع وزارة الخارجية بمكة المكرمة يستقبل مندوب ليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي
أبرز المواد
 برامج ومشروعات قطاعات المملكة المختلفة أسهمت خلال عام 2021 فـي دفـع عجلـة التنميـة
أبرز المواد
 “الأرصاد”: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية علي الشرقية
أبرز المواد
 “المركزي السعودي”: ميزانية2022 تعزز مسار التعافي الاقتصادي ومواجهة التحديات
أبرز المواد
 استئجار الإبل.. إجراءات واشتراطات قانونية تضمن الحقوق في منافسات المزاين
أبرز المواد
 الريال يحسم ديربي مدريد بثنائية ويحلق في صدارة الدوري الإسباني
أبرز المواد
 “نفسية أبها” تطلق فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية باستخدام المضادات الحيوية
أبرز المواد
 ملتقى حقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي يختتم فعالياته بناقش “دور مؤسسات المجتمع في تعزيز الحقوق “
ثقافة وفنون
عاجل

إنفوجرافيك.. أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بالمملكة

ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه التاسع

ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه التاسع

أبرز المواد
“البيئة” تعلن عن بشرى سارة للمزارعين المتوقفين عن زراعة الأعلاف الخضراء

“البيئة” تعلن عن بشرى سارة للمزارعين المتوقفين عن زراعة الأعلاف الخضراء

أبرز المواد
تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة في المطارات السعودية

تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة في المطارات السعودية

أبرز المواد
حملة لتعريف المستهلك بالأجهزة الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة

حملة لتعريف المستهلك بالأجهزة الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة

أبرز المواد

تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة في المطارات السعودية

تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة في المطارات السعودية
https://almnatiq.net/?p=1083694
المناطق_الرياض

صدرت موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، على ما تضمنه المحضر الموقع من اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للطيران المدني بشأن تحديد أجور بداية خدمة سيارات الأجرة في عدد من مطارات المملكة.

وحددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أجور بداية الخدمة في 12 مطارًا داخليا في المملكة، وتراوحت أسعار بداية الخدمة بين 5 و15 ريالا، إذ تم اعتماد بداية الخدمة في مطارات القصيم، وحائل، وتبوك، بـ15 ريالا، أما مطارات الجوف وعرر فتم تحديدها بـ10 ريالات، بينما جرى تحديد أسعار بداية الخدمة في 7 مطارات أخرى بـ5 ريالات.

تكلفة بداية خدمة سيارات الأجرة

– القصيم 15 ريالا.

– حائل 15 ريالا.

– تبوك 15 ريالا.

– الدوادمي 5 ريالات.

– وادي الدواسر 5 ريالات.

– الجوف 10 ريالات.

– عرعر 10 ريالات.

– طريف 5 ريالات.

– القريات 5 ريالات.

– رفحاء 5 ريالات.

– حفرالباطن -القيصومة 5 ريالات.

– الأحساء 5 ريالات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements