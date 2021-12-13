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“البيئة” تعلن عن بشرى سارة للمزارعين المتوقفين عن زراعة الأعلاف الخضراء

“البيئة” تعلن عن بشرى سارة للمزارعين المتوقفين عن زراعة الأعلاف الخضراء
https://almnatiq.net/?p=1083698
المناطق_واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن صرف دفعة من مبالغ التعويض المادي لـ (2348) مزارعًا، بمبلغ إجمالي (69,576,874) ريالا للمزارعين ممن توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء، أو قلصوا مساحاتهم.

وأوضحت “الوزارة” أن القرار شمل المزارعين الذين التزموا بقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16/1/1438هـ، بالموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/2/1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

وأضافت “الوزارة” أنه قُدر التعويض المالي للمزارعين بـ (4000) ريال عن كل هكتار، وذلك بموجب ما ورد في البندين “خامسًا وسادسًا” من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه.

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