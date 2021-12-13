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ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه التاسع

ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه التاسع
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المناطق_واس

أقام ميدان فروسية الزلفي أمس سباقه التاسع للموسم الحالي 1443هـ، على كأس وجوائز دعم نادي سباقات الخيل للميادين، وأشواط التصفيات التمهيدية لأبطال الميادين وذلك على مضمار الميدان بمحافظة الزلفي.

وتكوّن السباق من أربعة أشواط، حيث حققت الفرس “ممتنة” لإسطبل/ صالح الحمد، المركز الأول في الشوط الأول المخصص للأفراس (مفتوح ٢٠١٨م)، وفي الشوط الثاني المخصص للحصن وأفراس (الخيل العربية الأصيلة +٣)، فاز بالمركز الأول الجواد “تسلام” لإسطبل/ نجيب البرجس، فيما جاءت نتيجة الشوط الثالث المخصص للحصن وأفراس (م.إنتاج محلي م٢٠١٨) بحصول الجواد “رعد العناية” لإسطبل/ ثنيان الثنيان على المركز الأول.

وسلّم مدير عام الميدان مطلق بن ناصر الحثلان، كأس دعم نادي سباقات الخيل للميادين لإسطبل كاتب الثبيتي، مالك الجواد “يبعد” الذي فاز بالمركز الأول في شوط الكأس الرئيس (الشوط الرابع)، والمخصص للحصن وأفراس (م.إنتاج ٤ سنوات فأكثر).

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