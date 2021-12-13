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تعليم الحدود الشمالية يفتتح فعاليات اليوم العالمي للطفل

تعليم الحدود الشمالية يفتتح فعاليات اليوم العالمي للطفل
https://almnatiq.net/?p=1083703
المناطق_واس

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، فعاليات اليوم العالمي للطفل، بمشاركة المشرفات التربويات ومديرات الروضات ومدارس الطفولة المبكرة، وذلك في مسرح الإدارات النسائية.

وأكد مدير التعليم بالمنطقة أن “الطفولة” مُنحتْ عناية خاصة، وذلك عبر منظومة من المشاريع والمبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، والارتقاء بنواتج التعلّم، مشيراً إلى أن الوزارة عملت خلال السنوات الثلاث الأخيرة على التوسع الكمي والنوعي في مرحلة الطفولة المبكرة، وفق منهجية ورؤية وطنية واضحة، من خلال التوسع في تطوير خدمات رياض الأطفال، إضافة إلى رفع نسبة إسناد تدريس البنين إلى المعلمات في مدارس البنات، مؤكدا أن إطلاق منصة روضتي هذا العام 1443هـ، تأتي ضمن المشاريع والمبادرات التي تهدف لتقديم محتوى تعليمي رقمي مشوّق للأطفال قبل المرحلة الابتدائية، وتهيئة بيئة تعليمية تفاعلية تسهم في تيسير عمليات التعليم والتعلّم لمرحلة رياضة الأطفال.

وشمل الحفل عرضاً مرئياً بعنوان ” حقوق الطفل “، وآخر بعنوان “مشاعري كيف تنمو “، مستعرضاً بيئة الروضات في المنطقة ، ومشهدا مرئيا عن مبادرة “السعودية الخضراء ” .

كما افتتح العثمان المعرض المصاحب للفعاليات، حيث تجول في أركانه ، واستمع لموجز عن أهداف المعرض ، والخدمات المقدمة للأطفال ومشاركتهم بهذه المناسبة.

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