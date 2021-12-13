بالأرقام.. وفيات وإصابات بفيروس كورونا حول العالم

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واصلت دول العالم، اليوم الأحد، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس (كورونا) عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء “آكي برس” القيرغيزية اليوم، تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، ثلاث حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1958 وفاة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 386 ألفا و353 إصابة.

وفي كازاخستان ، أعلنت وزارة الصحة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي ، تسجيل 554 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 979 ألفا و 484 إصابة، كما سجلت البلاد 631 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 948 الفا و214 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1073 حالة إصابة جديدة بكوفيد و27 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 714 ألفا و156 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 29 ألفا و486 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 ألاف و275 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و238 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و559 ألفا و92 والوفيات إلى 91 ألفا و27 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و195 ألفا و913 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية – حسبما ذكرت وكالة أنباء “آكي برس” القيرغيزية – تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 183 ألفا و965 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2770 وفاة.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 195 ألفا و747 حالة، بإجمالي وفيات 1436.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 201 مريض بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 192 ألفا و461 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2922 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 889 ألفا و286 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و731 حالة بينما بلغت حصيلة التعافي 832 ألفا و675 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، تسجيل 6 آلاف و689 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 517 ألفا و271 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 43 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 4 آلاف و253 وفاة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة ، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة ، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 99 ألفا و679 إصابة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، حسبما ذكرت صحيفة فري مالاي توداي الماليزية، تسجيل 3 آلاف و490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و691 ألفا و639 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وفي روسيا، سجلت السلطات 29 ألفا و929 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و16 ألفا و896 إصابة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا ، وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية ، ارتفاع تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 289 ألفا و483 شخصا بعد تسجيل وفاة 1132 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتابع المقر – في بيان – أن 31 ألفا و391 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 8 ملايين و741 ألفا و355 شخصا”.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل ستة إصابات جديدة بفيروس كورونا قادمة من الخارج، مع عدم تسجيل أي حالات جديدة للاصابة بالمرض أو الوفاة به داخل البلاد ليرتفع إجمالي المصابين بالمرض في تايوان إلى 16 ألفا و737 إصابة ، في حين استقرت حصيلة الوفيات عند 848 وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، حسبما ذكرت صحيفة فيل ستار الفلبينية ، تسجيل 402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و836 ألفا و592 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 184 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 50 ألفا و280 وفاة

وفي جمهورية ترينيداد وتوباجو في البحر الكاريبي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 80 ألفا و49 حالة والوفيات إلى 2383 حالة.

وسجلت وزارة الصحة في نيوزيلندا 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة حالتين، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 12 ألفا و884 حالة، ولم تسجل حالات وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 46 حالة.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 288 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع بذلك عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و289 ألفا و49 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و830 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت وزارة الصحة رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بلغ 16 ألفا و104 حالات، و209 حالات وفاة.

وقالت الوزارة ، بحسب صحيفة في إن إكسبريس الفيتنامية ، إنه منذ بدء الموجة الرابعة من المرض في إبريل الماضي وحتى الآن، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1398413 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 27611 حالة.

وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة، وفقا لصحيفة ذا برتغال نيوز، بتسجيل 5373 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة ،مشيرة إلى أنه منذ مارس 2020 ، سجلت البرتغال 1190409 حالات إصابة و18645 حالة وفاة.

وفي اليونان، سجلت السلطات 4761 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و72 حالة وفاة.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليونان حتى الآن 999652 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 19157 حالة، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية.

وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة، وفقا لموقع داتش نيوز الإخباري الهولندي، عن تسجيل 17712 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و70 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى 2863838 حالة، وبلغت الوفيات 20 ألفا و74 حالة

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 2655 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية و235 حالة وفاة ، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في المكسيك إلى 3917361 حالة، والوفيات إلى 296620 حالة.

وفي أنجولا، سجلت السلطات الصحية 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، بينما لم تسجل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض.

وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنجولا إلى 65397 حالة، بينما تبلغ الوفيات 1737 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 4913 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و50 حالة وفاة.

وذكر المركز ، وفقا صحيفة ذا سلوفاك سبكتاتور ، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 774857 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 15354 حالة.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 1274 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و11 حالة وفاة خلاال24 ساعة الماضية.

وأشارت، بحسب صحيفة ذا لواتيات تايمز المحلية، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 89320 حالة، فضلا عن 247 حالة وفاة.

وفي لاتفيا، سجلت 481 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و9 حالات وفاة ، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لاتفيا 261944 حالة، وتبلغ الوفيات 4375 حالة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 783 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و14 حالة وفاة.

ووفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في سلوفينيا حتى الآن 439952 حالة، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5408 حالات وتعافى 412 ألفا و23 شخصا من المرض.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3355 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22.19 مليون، فيما بلغ إجمالي الوفيات 616 ألفا و744 حالة وفاة.

وفي استونيا، سجلت سلطات الصحة 377 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 228 ألفا و 279 بالاضافة إلى ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 1852 حالة وفاة.

أما في اليابان، سجلت سلطات الصحة 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و 728 ألفا و 689 بالاضافة إلى ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و 373 حالة وفاة.

وعن التشيك، سجلت سلطات الصحة 9080 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و 334 ألفا و 289 بالاضافة إلى ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و 451 حالة وفاة.

وفي بولندا، سجلت وزارة الصحة 19 ألفا و452 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و828 ألفا و250 حالة وإجمالي الوفيات إلى 88 ألفا و479 حالة وفاة.

وفي بريطانيا ، تم تسجيل 48 ألفا و854 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالاضافة إلى 52 حالة وفاة جديدة.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أنه بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 10 ملايين و819 ألفا و515 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 146 ألفا و439 حالة منذ بداية الجائحة.