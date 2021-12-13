احدث الأخبار

خبير روسي يكشف عن الطريقة المثلى للحماية من المتحور “أوميكرون”
أبرز المواد
 هل يمكن أن يسبب غسل اللحوم النيئة تسمما؟
منوعات
 بالأرقام.. وفيات وإصابات بفيروس كورونا حول العالم
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أتربة ورياح على مكة والمدينة حتى الـ5 مساء
أبرز المواد
 هل من الممكن أن نحتاج لجرعة رابعة من لقاحات كورونا؟.. فاوتشي يجيب
أبرز المواد
 تعليم الحدود الشمالية يفتتح فعاليات اليوم العالمي للطفل
منطقة الحدود الشمالية
 ميدان فروسية الزلفي يقيم سباقه التاسع
أبرز المواد
 “البيئة” تعلن عن بشرى سارة للمزارعين المتوقفين عن زراعة الأعلاف الخضراء
أبرز المواد
 تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة في المطارات السعودية
أبرز المواد
 حملة لتعريف المستهلك بالأجهزة الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة
أبرز المواد
 مدير فرع وزارة الخارجية بمكة المكرمة يستقبل مندوب ليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي
أبرز المواد
 برامج ومشروعات قطاعات المملكة المختلفة أسهمت خلال عام 2021 فـي دفـع عجلـة التنميـة
أبرز المواد
عاجل

إنفوجرافيك.. أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بالمملكة

خبير روسي يكشف عن الطريقة المثلى للحماية من المتحور “أوميكرون”

خبير روسي يكشف عن الطريقة المثلى للحماية من المتحور “أوميكرون”

أبرز المواد
هل يمكن أن يسبب غسل اللحوم النيئة تسمما؟

هل يمكن أن يسبب غسل اللحوم النيئة تسمما؟

منوعات
بالأرقام.. وفيات وإصابات بفيروس كورونا حول العالم

بالأرقام.. وفيات وإصابات بفيروس كورونا حول العالم

أبرز المواد
“الأرصاد”: أتربة ورياح على مكة والمدينة حتى الـ5 مساء

“الأرصاد”: أتربة ورياح على مكة والمدينة حتى الـ5 مساء

أبرز المواد

هل يمكن أن يسبب غسل اللحوم النيئة تسمما؟

هل يمكن أن يسبب غسل اللحوم النيئة تسمما؟
https://almnatiq.net/?p=1083715
المناطق_وكالات

يلجأ الكثيرون بعفوية شديدة إلى غسل اللحوم النيئة في محاولة منهم لتقليل البكتيريا، لكن الأمر قد يكون أخطر مما يتخيلون.

وُجد أن غسل اللحوم النيئة قد يزيد من احتمالية إصابتك بالتسمم الغذائي. الآن ربما تتساءلين كيف يمكن أن تتسبب عملية غسل شيء ما (نظافة) في زيادة احتمالية إصابتك بالمرض؟، وفقا لسبوتنيك.

وُجد أن اللحوم النيئة قد تحتوي على بكتيريا ضارة تعرف أيضا بمسببات الأمراض المنقولة بالغذاء، على ما أفاد موقع greatist.

الأخطر من ذلك أن أي شيء يلامسه اللحم النيئ يمكن هو الآخر أن يتلوث بهذه البكتيريا، على سبيل المثال الأسطح وأدوات المطبخ والأطعمة الأخرى.

مثلا، إن كنت تغسلين اللحوم تحت الصنبور، يمكن أن يحمل الماء مسببات المرض إلى حوض المغسلة أيضا.

عملية الطهي السليمة تقتل أي بكتيريا ضارة في اللحم وتجعل أكله آمنا. لكن أي من تلك الأسطح الأخرى التي لامست اللحوم النيئة يمكن أن تحتوي على البكتيريا.

كيف يمكن لغسل اللحوم أن يصيبك بالمرض؟

يمكن أن تكون اللحوم والدواجن النيئة ملوثة بالبكتيريا الضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية والليستريا والكامبيلوباكتر، كل هذه يمكن أن تجعلك مريضا حقا.

يحدث ما يسمى التلوث المتبادل عندما تنتشر هذه البكتيريا إلى أسطح أخرى، ما يزيد من فرص إصابتك بالتسمم الغذائي.

لنضرب مثالا على ذلك، إذا التقطت دجاجا نيئا بيديك، فسوف تتلوث يديك. إذا استخدمت يديك لتدليك الدجاجة تحت الماء في الحوض، فإن حوضك يصبح ملوثا. إذا لمست زجاجة توابل قبل غسل يديك جيدا، فإن زجاجة التوابل تلك تصبح ملوثة، يحدث ذلك بسرعة.

يجب تنظيف كل سطح من هذه الأسطح وإلا ستخاطرين بانتشار مسببات الأمراض بشكل أكبر وتزيد من فرصتك في تناول بعض هذه البكتيريا عن طريق الخطأ.

تشير بعض الدراسات إلى أن المحاليل الحمضية مثل الخل أو عصير الليمون قد تساعد في تقليل عدد البكتيريا الموجودة على اللحوم النيئة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت قادرة على قتل الفيروسات المنقولة بالغذاء.

كيف يمكن تحضير اللحوم بأمان؟

اغسلي يديك وأدوات المطبخ

إذا كنت تجهزين اللحم، اغسلي يديك جيدا بعد لمسه. لماذا هذا بغاية الأهمية؟ لأن الجراثيم غير المرغوب فيها يمكن أن تعيش وتزدهر على يديك وأدوات المطبخ والأسطح.

تذكري أيضا أن تغسلي ألواح التقطيع وأدوات المائدة وأي أدوات أخرى استخدمتها بالماء الساخن والصابون.

قومي بفصل اللحوم النيئة

هناك طريقة أخرى مفيدة لمنع انتقال التلوث وهي فصل اللحوم النيئة عن الأطعمة الأخرى التي تقوم بتخزينها أو تحضيرها.

كيف يمكن القيام بذلك؟

عند التسوق من البقالة، عند تخزين اللحوم في الثلاجة، وأثناء تحضير الوجبة، احتفظي باللحوم النيئة بعيدا عن الأطعمة التي لم يتم طهيها.

إذا أمكن، استخدمي ألواح تقطيع مختلفة للأطعمة النيئة والمطبوخة (مثل لوح للخضار والفاكهة وآخر للحوم والدواجن).

لا تضعي أبدا الأطعمة المطبوخة على طبق غير مغسول يحتوي على لحم نيء.

قومي بطهي اللحوم جيدا

هل هناك درجة حرارة معينة لطهي اللحوم؟

يعد طهي اللحوم والدواجن في درجة الحرارة المناسبة أمرا بالغ الأهمية لقتل البكتيريا الضارة.

تعتبر اللحوم والمأكولات البحرية آمنة للأكل فقط بمجرد وصولها إلى المستويات المؤقتة التالية، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية:

شرائح اللحم البقري والضأن: 145 درجة فهرنهايت

الأسماك والمأكولات البحرية: 145 درجة

اللحم المفروم: 160 درجة

الدواجن: 165 درجة

استبدلي إسفنجة المطبخ المتسخة

الإسفنج هو من أكثر الأشياء التي تنتشر في مطبخك. يمكن أن تنمو البكتيريا بسهولة في الزوايا المظلمة والرطبة للإسفنجة. حاولي تطهير الإسفنج كثيرا واستبداله كل أسبوع.

روابط ذات صلة

وجبة غذائية تصيب 54 شخصًا بتسمم حاد في صبيا

وجبة غذائية تصيب 54 شخصًا بتسمم حاد في صبيا
تطورات جديدة.. “صحة حائل” تكشف الحالة الصحية لـ 51 موطنًا أصيبوا بتسمم في بقعاء

تطورات جديدة.. “صحة حائل” تكشف الحالة الصحية لـ 51 موطنًا أصيبوا بتسمم في بقعاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements