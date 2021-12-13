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خبير روسي يكشف عن الطريقة المثلى للحماية من المتحور “أوميكرون”

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خبير روسي يكشف عن الطريقة المثلى للحماية من المتحور “أوميكرون”

خبير روسي يكشف عن الطريقة المثلى للحماية من المتحور “أوميكرون”
https://almnatiq.net/?p=1083718
المناطق_وكالات

أعلن اختصاصي المناعة الروسي، نيكولاي كريوتشكوف، أن اللقاحات المعززة بعد 4 إلى 5 أشهر من تلقي اللقاحات الأساسية قد تحمي من سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا.

وقال في حديثه لموقع “Ura.ru”: “من الضروري بشكل عاجل، بالتزامن مع حملة التطعيم، الانخراط في إعادة التطعيم. لا سيما أن تلقي الجرعة المعززة من اللقاح بعد 6 أشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار ظهور متحور “أوميكرون”، بعد فترة طويلة جدا. فعند وجود السلالات السابقة كانت هذه الفترة طبيعية، لكنه من الأفضل الآن تلقي الجرعة المعززة بعد 5 أشهر، وبالنسبة للأشخاص المعانين من الأمراض المزمنة بعد 4 أشهر”.

وأوضح الخبير أن إعادة التطعيم المبكرة توفر نسبة جيدة من الأجسام المضادة المعادلة.

وأضاف: “ّإذا تلقى شخص الجرعتين من اللقاح والجرعة المعززة، أو إذا تعافى من المرض ثم تلقى اللقاح، أو إذا تلقى اللقاح ثم أصيب بالفيروس وتعافى، فتوجد لدى مثل هذا الشخص “المناعة الهجينة”، أي أن هناك العديد من الأجسام المضادة والمعادلة”.

وقد تم رصد متحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا في نحو 60 دولة. وأغلقت العديد من الدول الرحلات الجوية من وإلى إفريقيا وشددت الإجراءات الصحية في أراضيها. أما روسيا فقد سجلت حالتي إصابة بسلالة “أوميكرون” لدى مسافرين قادمين من جنوب إفريقيا.

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