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النفط يرتفع نتيجة التفاؤل بتأثير محدود لأوميكرون على النمو

النفط يرتفع نتيجة التفاؤل بتأثير محدود لأوميكرون على النمو
https://almnatiq.net/?p=1083742
المناطق _ وكالات

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، مواصلة المكاسب التي حققتها يوم الجمعة الماضي، مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير أوميكرون المتحور من فيروس كورونا محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 53 سنتا، أو 0.7 في المئة، إلى 75.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها واحد في المئة يوم الجمعة.

وارتفع خام غرب تكساس الأميركي 69 سنتا، أو 1.0 في المئة إلى 72.36 دولارا للبرميل، بعد أن حقق زيادة واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت ثمانية في المئة الأسبوع الماضي، في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع.

واستعاد الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر.

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