سمو أمير منطقة القصيم يؤدي صلاة الاستسقاء

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أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بحي الصفراء بمدينة بريدة , يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وأم المصلين القاضي بمحكمة الاستئناف بالقصيم رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الربعي، الذي أكد في خطبته أن صلاة الاستسقاء تأتي أتباعاً لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر، داعياً المصلين إلى كثرة الاستغفار والإنابة ، والمحافظة على الصلاة المكتوبة ، وإيتاء الزكاة ، والحرص على صلة الأرحام ، والإحسان إلى الناس ، موصياً المصلين بوصية رسول الله { ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء } ، مفيداً أن المطر رحمة وقلة نزوله حكمة ، وهي من آيات الله التي يخوف بها عباده.

وأدى الصلاة مع سموّه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمير الفوج الخامس بالحرس الوطني بالقصيم جامع بن عبدالعزيز بن جامع ، ومساعد مدير شرطة المنطقة العميد أحمد العضيب ، ومدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة ، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد المجماج.