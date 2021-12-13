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32 دارسة في الدورة الأولية للشارة الخشبية ” للفتيات المرشدات ” بفرع وزارة الرياضة بجازان

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32 دارسة في الدورة الأولية للشارة الخشبية ” للفتيات المرشدات ” بفرع وزارة الرياضة بجازان

32 دارسة في الدورة الأولية للشارة الخشبية ” للفتيات المرشدات ” بفرع وزارة الرياضة بجازان
https://almnatiq.net/?p=1083765
المناطق _ متابعات

اختتمت أمس، الدورة الأولية للشارة الخشبية للفتيات المرشدات الأولى بمنطقة جازان، بحضور مدير عام فرع وزارة الرياضة

بمنطقة جازان إبراهيم الرياني.

وتضمنت الدورة التدريبية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ٣٢ دارسة، على العديد من المحاور حول المهارات الأساسية

لقادة الفرق الكشفية، ودروس نظرية وعلمية اشتملت على تاريخ الحركة الكشفية، والتنظيمات المحلية والعربية والعالمية،

وشرح مفصل عن الطريقة الكشفية وطرق التخييم وبعض التقاليد الخاصة بالحركة الكشفية.

وهدفت الدورة إلى تفعيل دور القادة الكشفيين من العنصر النسائي، وتطوير أدائهن، وتعزيز الانتماء الوطني وتنمية روح القيادة

وتحمل المسؤولية، وترسيخ القيم وتقديم الخدمات التطوعية المجتمعية.

 

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