احذري.. تساقط الشعر ينذر بمشاكل صحية خطيرة نشر قبل 17 دقيقة - 9:04 صباحًا, 13 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1083768 المناطق _ متابعات قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن تساقط الشعر يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنه قد ينذر بمشاكل صحية خطيرة. وأوضح المركز أن تساقط الشعر قد يشير إلى أحد أمراض المناعة الذاتية؛ حيث يهاجم جهاز المناعة جذور الشعر، كما قد يرجع تساقط الشعر إلى الإصابة بعدوى مثل الحمى القرمزية والتيفوئيد والسل. كما قد يكمن سبب تساقط الشعر في مشاكل الغدة الدرقية مثل القصور الوظيفي للغدة أو فرط نشاط الغدة، بالإضافة إلى سوء التغذية مثل نقص الحديد، فضلا عن التغيرات الهرمونية مثل انقطاع الطمث (سن اليأس). وقد يكون تساقط الشعر أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية القلب والأوعية الدموية مثل مضادات التخثر وحاصرات بيتا ومثبطات الدهون. ومن ناحية أخرى، قد يرجع تساقط الشعر إلى الأمراض النفسية مثل التوتر النفسي والاكتئاب. وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تساقط الشعر وعلاجه في الوقت المناسب.
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