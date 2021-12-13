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أمانة الجوف تباشر أعمال تحسين المشهد الحضري

أمانة الجوف تباشر أعمال تحسين المشهد الحضري
https://almnatiq.net/?p=1083783
المناطق _ متابعات

باشرت أمانة منطقة الجوف تنفيذ خططها لتطوير وتأهيل الشوارع والطرق، وتحسين المشهد الحضري.

وأنهت الفرق المختصة في الأمانة أعمال دهان وتخطيط جميع المطبات وممرات المشاة في شوارع وأحياء مدينة سكاكا.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أنه تم الانتهاء من إعادة دهان وتخطيط المطبات وممرات المشاة،

ضمن خطط الأمانة وحملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية لتحسين المشهد الحضري والقضاء على كافة مظاهر التشوه البصري،

إلى جانب تعزيز وسائل ومتطلبات السلامة المرورية في الطرق والشوارع.

 

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