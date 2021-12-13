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سمو أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الاستسقاء

سمو أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الاستسقاء
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المناطق _ الرياض

أدى سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة مع جموع المصلين اليوم صلاة الاستسقاء بجامع الإمام تركي بن عبدالله، وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة وسمو أمين المنطقة وعدد من كبار المسؤولين في المنطقة من مدنيين وعسكريين.

 

وأمّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الذي أوصى في خطبته بتقوى الله والتضرع والإنابة إليه جل وعلا والمسارعة إلى التوبة وبذل الخير مؤكداً فضل الاستغفار والحث عليه وما يعود به من خير وفرج عظيم.

مشيراً إلى الأحاديث الواردة في طلب نزول الغيث وما يتوجب على المسلمين من واجبات إيمانية ونوافل وإصلاح النفس ورجوعها إلى الله عزوجل.

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