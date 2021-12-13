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الشيخ السديس يدشن مبادرات هيئة الهلال الأحمر السعودي

الشيخ السديس يدشن مبادرات هيئة الهلال الأحمر السعودي
https://almnatiq.net/?p=1083798
المناطق _ متابعات

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه

في المسجد الحرام أمس مبادرات هيئة الهلال الأحمر السعودي التي احتوت جهاز الصدمات الكهربائية ” الإنعاش القلبي ” ،

بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور

جلال العويسي .

 

وأكد معاليه خلال التدشين حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تكامل المنظومة الصحية

بالحرمين الشريفين ومد جسور التواصل مع الجهات المعنية كافة، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- تجاه توفير بيئة صحية

وآمنة تحقق كافة معايير التميز الخدمي ليحظوا بأرقى تجربة عند أداءهم النسك والعبادات عند وفودهم للحرمين الشريفين.

 

وتنطلق المبادرة بتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والمتضمنة توفير أجهزة مخصصة للصدمات الكهربائية والإنعاش القلبي

وعدد من المبادرات الأخرى التي تسعى لتسخير دورها في المنظومة الصحية في الحرمين الشريفين.

 

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