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سمو أمير الجوف يطلع على منجزات مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية

سمو أمير الجوف يطلع على منجزات مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية
https://almnatiq.net/?p=1083801
المناطق _ متابعات

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على التقرير السنوي لمؤسسة سليمان بن

عبدالعزيز الراجحي الخيرية للعام الماضي 2020م، وما تضمنه من منجزات على مستوى مناطق المملكة وإسهامها في دعم

القطاع غير الربحي.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير المنطقة في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

محمد بن عوض الصلهام، الذي سلّم سموه نسخة من التقرير، كما قدّم الصلهام لسموه نبذة عن أعمال وبرامج فرع المؤسسة

على مستوى المنطقة.

وأشاد سمو أمير الجوف بجهود المؤسسة والقائمين عليها وما تقدمه من إسهامات مجتمعية لخدمة المستفيدين، منوهًا بما

يحظى به العمل الخيري والقطاع غير الربحي من دعم ومساندة من ولاة الأمر – حفظهم الله-.

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