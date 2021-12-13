أمين العاصمة المقدسة يستقبل مدير عام التعليم بمكة المكرمة

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أستقبل معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بمكتبه اليوم, مدير عام التعليم بمنطقة مكة

المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي, وذلك لمناقشة عدداً من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم إحتياجات

قطاع التعليم والقطاع البلدي.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع, عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات البلدية بما يخدم القطاع التعليمي ،

ومناقشة المعوقات القائمة وبحث سبل معالجتها ووضع التوصيات اللازمة لها, إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات من أبرزها

التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية

والثقافية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وأشاد “القويحص” بدور وزارة التعليم في توفير منصات عن بُعد بكفاءة وفعالية عالية، منوهاً باستمرار البرامج التنموية التي تخدم

المجتمع والتي ستعود بالخير والازدهار على الوطن وأبنائه.