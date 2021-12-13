احدث الأخبار

5 عادات لا تجعل الحساء خيارًا صحيًا لإنقاص الوزن
أبرز المواد
 شرطة منطقة مكة المكرمة: استرداد (12) مركبة مسروقة من مواقع مختلفة في محافظة جدة والقبض على سارقها
أبرز المواد
 البحرين تعرب عن أسفها من استضافة بيروت مؤتمرًا صحفيًا لعناصر معادية
أبرز المواد
 أمين العاصمة المقدسة يستقبل مدير عام التعليم بمكة المكرمة
أبرز المواد
 سمو أمير الجوف يطلع على منجزات مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية
أبرز المواد
 الشيخ السديس يدشن مبادرات هيئة الهلال الأحمر السعودي
أبرز المواد
 وكيل إمارة منطقة جازان يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يؤدي صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي الشريف
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الاستسقاء
أبرز المواد
 أمانة الجوف تباشر أعمال تحسين المشهد الحضري
أبرز المواد
 وزير الخارجية يؤكد حرص المملكة على أمن وسلامة الخليج والمنطقة
منوعات
 بعد إعصار مدمر.. بايدن يعلن ولاية كنتاكي منطقة منكوبة
أبرز المواد
عاجل

إنفوجرافيك.. أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بالمملكة

5 عادات لا تجعل الحساء خيارًا صحيًا لإنقاص الوزن

5 عادات لا تجعل الحساء خيارًا صحيًا لإنقاص الوزن

أبرز المواد
شرطة منطقة مكة المكرمة: استرداد (12) مركبة مسروقة من مواقع مختلفة في محافظة جدة والقبض على سارقها

شرطة منطقة مكة المكرمة: استرداد (12) مركبة مسروقة من مواقع مختلفة في محافظة جدة والقبض على سارقها

أبرز المواد
البحرين تعرب عن أسفها من استضافة بيروت مؤتمرًا صحفيًا لعناصر معادية

البحرين تعرب عن أسفها من استضافة بيروت مؤتمرًا صحفيًا لعناصر معادية

أبرز المواد
أمين العاصمة المقدسة يستقبل مدير عام التعليم بمكة المكرمة

أمين العاصمة المقدسة يستقبل مدير عام التعليم بمكة المكرمة

أبرز المواد

البحرين تعرب عن أسفها من استضافة بيروت مؤتمرًا صحفيًا لعناصر معادية

البحرين تعرب عن أسفها من استضافة بيروت مؤتمرًا صحفيًا لعناصر معادية
https://almnatiq.net/?p=1083807
المناطق-البحرينية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمرًا صحفيًا، لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين.

وأعلنت وزارة الخارجية أنه تم تقديم احتجاج شديد اللهجة، إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقًا، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية.

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني.

ودعت وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلى ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

 

روابط ذات صلة

 التحالف: تنفيذ 16 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب

 التحالف: تنفيذ 16 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب
التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه خميس مشيط
7 منتخبات تمثل المملكة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين

7 منتخبات تمثل المملكة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements