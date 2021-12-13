“كورونا” يضرب مانشستر يونايتد و”الرابطة” تستعد لقرارات حاسمة

المناطق _ وكالات

يعيش فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أوقات صعبة بعدما تعرض عدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري للإصابة بفيروس كورونا.