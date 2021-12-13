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“كورونا” يضرب مانشستر يونايتد و”الرابطة” تستعد لقرارات حاسمة

“كورونا” يضرب مانشستر يونايتد و”الرابطة” تستعد لقرارات حاسمة
https://almnatiq.net/?p=1083831
المناطق _ وكالات

يعيش فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أوقات صعبة بعدما تعرض عدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري للإصابة بفيروس كورونا.

 

وحاول رالف رانجنيك المدير الفني للشياطين الحمراء، السيطرة على الوضع بتنظيم التدريبات الفردية والبعد عن الاحتكاك والتقارب.

 

ويحيط الغموض بموقف مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

 

ويتوقع عدد من المتابعين أن يتم تأجيل المباراة كما حدث في أزمة فريق توتنهام المشابهة خلال الأسبوع الماضي.

ولم تفصح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن رؤيته لمعالجة الوضع حتى الآن، وسط مطالبات بوجود لوائح حاسمة نظرًا لتكرار الحادثة، خاصة وأن الفترة المقبلة قد تشهد تراجع جديد على المستوى الصحي.

 

وبخلاف أزمة مانشستر يونايتد، فستكون الرابطة مطالبة بتحديد موقفها الثابت من مشاكل إصابة كورونا في الفرق وذلك باعتماد التأجيل وفق عدد معين من الإصابات، أو فرض إقامتها بالقوام المتبقي.

 

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