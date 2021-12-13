بمشاركة 70 دولة وألف متسابق.. تكثيف استعدادات رالي داكار السعودية 2022

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دخلت النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022 مرحلة الاستعدادات النهائية لانطلاق أكبر التحديات في عالم رياضة

المحركات والرالي الأعرق بعد 20 يومًا في صحراء المملكة العربية السعودية الموطن الجديد لرياضة المحركات.