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بمشاركة 70 دولة وألف متسابق.. تكثيف استعدادات رالي داكار السعودية 2022

بمشاركة 70 دولة وألف متسابق.. تكثيف استعدادات رالي داكار السعودية 2022
https://almnatiq.net/?p=1083837
المناطق _ وكالات

دخلت النسخة الثالثة من رالي داكار السعودية 2022 مرحلة الاستعدادات النهائية لانطلاق أكبر التحديات في عالم رياضة

المحركات والرالي الأعرق بعد 20 يومًا في صحراء المملكة العربية السعودية الموطن الجديد لرياضة المحركات.

 

 

ويقام الرالي الأكبر من حيث أعداد المشاركين خلال الفترة من 1 حتى 14 يناير المقبل، بمشاركة قرابة 1000 مشارك من 70

دولة، يخوض خلالها السائقون تحديًا لقدرتهم على تحمل أقسى التجارب في رياضة المحركات، حيث ينطلق المتسابقون

بمركباتهم في صحراء المملكة وتضاريسها القاسية ولمسافة إجمالية تقدر بـ 8375 كلم من نقطة البداية الفعلية وحتى نقطة

نهاية الرالي، متضمنة 4258 كلم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، يشاهد خلالها الجمهور منافسات ضارية لمختلف الفئات .

 

وكانت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لرالي داكار السعودية 2022 التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي

للسيارات والدراجات النارية ومنظمة أموري سبورت، المنظمين للرالي، قد كشفتا النقاب عن تفاصيل المسار، والتي تعُد بنفس

مستويات الإثارة والتشويق والمتعة التي حملتها النسختين الماضيتين من الرالي في المملكة.

 

وستواجه الفرق المشاركة تحديات في عددٍ من المناطق الجديدة في مسار هذه النسخة كالمنطقة الشرقية والمناطق

الوسطى، وفي القيصومة والدوادمي، إضافةً لمراحل دائرية في حائل والرياض وبيشة ووادي الدواسر.

ويتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية واحدة و 12 مرحلة عادية، يتخللها يوم واحد للراحة في الرياض وذلك يوم الـ 8

من يناير المقبل؛ حيث ستكون المرحلة الاستعراضية في الأول من يناير القادم في مدينة جدة لمسافة 19 كلم لتحديد ترتيب

الانطلاق الفعلي لليوم التالي والذي سيكون من منطقة حائل، مروراً بمدينة الرياض قبل العودة إلى شواطئ البحر الأحمر في

مدينة جدة يوم 14 يناير 2022.

 

كما سيتضمن المسار مرحلة ماراثونية واحدة تتطلب التعامل بشكل إستراتيجي وبقوة ذهنية وبدنية عالية للمشاركين بالرالي

حيث يخوض المتسابقون المرحلة الماراثونية دون أي مركبات مساعدة أو مشاركة أعضاء الفريق أو طاقم للمساعدة، وتُعتبر جميع

أنواع وأشكال المساعدة الخارجية محظورةً كلياً، والسماح للمتنافسين فقط بالعمل على مركباتهم، ومساعدة المتسابقون

لبعضهم البعض شريطة ألا يكونوا قد خرجوا من المنافسة مسبقاً.

 

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