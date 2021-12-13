احدث الأخبار

انطلاق الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة المملكة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان يدشّن عدداً من الأنظمة الإلكترونية بإمارة المنطقة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة نجران يطّلع على تقرير تعريفي عن فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة
أبرز المواد
 الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: نتطلع لخروج الاجتماع الوزاري الطارئ في باكستان بنتائج إيجابية ترفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الأفغاني
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان
أهم الاخبار
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك مملكة البحرين
أهم الاخبار
 بمشاركة 70 دولة وألف متسابق.. تكثيف استعدادات رالي داكار السعودية 2022
أبرز المواد
 صحة الشرقية تُنفذ 1897 جولة رقابية على مساكن العمال
أبرز المواد
 “كورونا” يضرب مانشستر يونايتد و”الرابطة” تستعد لقرارات حاسمة
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يؤدي صلاة الاستسقاء بمصلي الإمارة
أبرز المواد
 ولي عهد الكويت يصل المملكة غدًا لحضور القمة الخليجية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: نرصد توفر مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية لدى المنشآت
أبرز المواد
عاجل

إنفوجرافيك.. أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بالمملكة

انطلاق الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة المملكة

انطلاق الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة المملكة

أبرز المواد
سمو أمير منطقة جازان يدشّن عدداً من الأنظمة الإلكترونية بإمارة المنطقة

سمو أمير منطقة جازان يدشّن عدداً من الأنظمة الإلكترونية بإمارة المنطقة

أبرز المواد
سمو أمير منطقة نجران يطّلع على تقرير تعريفي عن فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة

سمو أمير منطقة نجران يطّلع على تقرير تعريفي عن فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة

أبرز المواد
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: نتطلع لخروج الاجتماع الوزاري الطارئ في باكستان بنتائج إيجابية ترفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الأفغاني

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: نتطلع لخروج الاجتماع الوزاري الطارئ في باكستان بنتائج إيجابية ترفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الأفغاني

أبرز المواد

سمو أمير منطقة نجران يطّلع على تقرير تعريفي عن فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة

سمو أمير منطقة نجران يطّلع على تقرير تعريفي عن فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة
https://almnatiq.net/?p=1083852
المناطق_واس

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بما تحظى به الهيئة العامة لعقارات الدولة من دعم من القيادة الرشيدة، مؤكداً أنه ومن خلال مهامها تعتبر إضافة إستراتيجية للاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030.

 

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم مدير عام فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بمنطقة نجران، مهند بن صالح اليامي، وأكّد سموّه أن الهيئة ستكون مظلة لتحقيق الاحتياج الحكومي والاستغلال الأمثل لعقارات الدولة.

 

وتم خلال اللقاء اطلاع سموه على تقرير تعريفي عن فرع الهيئة بمنطقة نجران، تضمن إيضاحاً عن إستراتيجية الفرع وتحليل الوضع الحالي والتطلعات المستقبلية.

 

وعبر اليامي عن شكره لسمو أمير منطقة نجران على ما يحظى به الفرع من دعم ومتابعة من سموه لتحقيق الأهداف وما يخدم الصالح العام.

روابط ذات صلة

أمير منطقة نجران يؤدي صلاة الاستسقاء بمصلي الإمارة

أمير منطقة نجران يؤدي صلاة الاستسقاء بمصلي الإمارة
سمو أمير نجران يرعى ختام فعاليات اليوم العالمي للإعاقة ويكرم عدداً من الطلاب والطالبات

سمو أمير نجران يرعى ختام فعاليات اليوم العالمي للإعاقة ويكرم عدداً من الطلاب والطالبات
سمو أمير منطقة نجران يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

سمو أمير منطقة نجران يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements