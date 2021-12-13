سمو أمير منطقة نجران يطّلع على تقرير تعريفي عن فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة

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نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بما تحظى به الهيئة العامة لعقارات الدولة من دعم من القيادة الرشيدة، مؤكداً أنه ومن خلال مهامها تعتبر إضافة إستراتيجية للاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم مدير عام فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بمنطقة نجران، مهند بن صالح اليامي، وأكّد سموّه أن الهيئة ستكون مظلة لتحقيق الاحتياج الحكومي والاستغلال الأمثل لعقارات الدولة.

وتم خلال اللقاء اطلاع سموه على تقرير تعريفي عن فرع الهيئة بمنطقة نجران، تضمن إيضاحاً عن إستراتيجية الفرع وتحليل الوضع الحالي والتطلعات المستقبلية.

وعبر اليامي عن شكره لسمو أمير منطقة نجران على ما يحظى به الفرع من دعم ومتابعة من سموه لتحقيق الأهداف وما يخدم الصالح العام.