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سمو أمير منطقة جازان يدشّن عدداً من الأنظمة الإلكترونية بإمارة المنطقة

سمو أمير منطقة جازان يدشّن عدداً من الأنظمة الإلكترونية بإمارة المنطقة

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سمو أمير منطقة جازان يدشّن عدداً من الأنظمة الإلكترونية بإمارة المنطقة

سمو أمير منطقة جازان يدشّن عدداً من الأنظمة الإلكترونية بإمارة المنطقة
https://almnatiq.net/?p=1083856
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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، خدمة الاتصالات الإدارية وعدداً من الخدمات والأنظمة الإلكترونية المتطورة بالإمارة والمحافظات التابعة لها ومنجزات تقنية المعلومات.

 

واستمع سمو أمير المنطقة لشرح مفصل من وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن محمد الصقر, عن الخدمات التي تم تدشينها وتطويرها وغيرها من الخدمات التي تقدمها الإمارة, لمنسوبي الإمارة والمراجعين عبر البوابة الرقمية على موقع الإنترنت دون الرجوع للإمارة والعمل الورقي بما يسهل على الجميع متابعة معاملاتهم وتنفيذها بأسرع وقت ممكن.

 

وشملت الخدمات الإلكترونية التي تم عرض منجزاتها نظام الاتصالات الإدارية والبلاغات والتعاميم ونظام المجالس المحلية ومجلس المنطقة ونظام تقيم الأداء الوظيفي وتحسين الأنظمة الإدارية والمالية للموظفين والمراجعين وإطلاق عدد من البرامج والتطبيقات الإلكترونية الجديدة.

 

وقدم مدير التطبيقات وتطوير الأنظمة بإمارة منطقة جازان عبد الله كاملي, عرضًا مرئيًا عن إنجازات الإدارة العامة لتقنية المعلومات خلال العام 2021م, وما تم إنجازه ومشروع الخدمات الإلكترونية بالإمارة عبر الإنترنت والخطوات والبرامج التي تنفذها الإدارة لتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة وتوفير كل ما يسهم في تحسين وتطوير عمل الأنظمة وقواعد البيانات والشبكات وأمن المعلومات.

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