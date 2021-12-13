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ضبط 57 مخالفا لنظام البيئة بالمملكة

ضبط 57 مخالفا لنظام البيئة بالمملكة
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المناطق_الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 21 مخالفا لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في جنوب مدينة الرياض، و10 مخالفين لنظام البيئة وذلك لرعيهم 314 رأسا من الأغنام و122 متنا من الإبل في مواقع ممنوعة، كما ضبطت 5 مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم محمية التيسية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، دون تصريح والصيد في موقع محظور، بحوزتهم 5 صقور.

 

كذلك تم ضبط 7 مخالفين وذلك لإشعالهم نار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة، كما ضبطت مخالفا لنظام البيئة لاتجاره بكائنات فطرية مهددة بالانقراض في مدينة الرياض.

 

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل على متن 10 مركبات، فيما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 3 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك.

 

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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