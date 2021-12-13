محافظ أملج يلتقي مدير جامعة تبوك

المناطق_تبوك

التقى محافظ أملج نايف المريخي صباح اليوم معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي الذي يزور المحافظة حالياً ، وذلك بقاعة الضيافة بمبنى المحافظة.

ورحب محافظ أملج بمدير جامعة تبوك ومرافقيه ، متمنيًا لهم طيب الإقامة بالمحافظة ، كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن خطط وتطوير برامج الجامعة واستمرارها بمراجعتها بما يواكب رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تأهيل الخريجين لخدمة المشاريع المستقبلية في المنطقة. من جهة اخرى طالب أعضاء المجلس المحلي معالي مدير جامعة تبوك بإنشاء تخصصات جديدة مثل ادارة الاعمال والقانون والسياحة وغيرها.