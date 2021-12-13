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أمير منطقة تبوك : الميزانية حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن

أمير منطقة تبوك : الميزانية حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن
https://almnatiq.net/?p=1083892
المناطق_تبوك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة ، مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1443 / 1444هـ ، وماتضمنته من بشائر الخير والنماء لهذا الوطن المعطاء .

وقال سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – : يشرفني بإسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن ارفع لمقامكم الكريم مشاعر الشكر والعرفان ، مباركين صدور الميزانية العامة للدولة 1443 / 1444هـ ، والتي حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن ، جسدت الرؤى الحكيمة بالاهتمام بأمن وصحة المواطن والمقيم ، وبرهنت على قوة ومتانة الإقتصاد السعودي وتجاوز التحديات والظروف الاقتصادية المترتبة من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا ، وذلك من خلال الخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادتكم الحكيمة – رعاكم الله – والمتمثلة في الإستمرار بتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي والإستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، والتحسين المستمر في جودة الحياة ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز معدلات النمو والتنمية وتطوير المرافق والخدمات الأساسية ، وتطوير البيئة التعليمية ودعم خطط الإسكان ، وكل مايسهم في تحقيق العيش الكريم ، والرفاهية والحياة الهائئة للمواطن ورفعة وعز الوطن ، والله نسأل أن يحفظ لبلادنا أمنها وعلو شأنها في ظل قيادتكم الحكيمة .

كما رفع سموه برقية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذه المناسبة قال فيها : إن صدور هذه الميزانية والتي حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن جسدت الرؤى الحكيمة بالاهتمام بأمن وصحة المواطن والمقيم وعكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتجاوز التحديات والظروف الاقتصادية المترتبة من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال الخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم – أيدكما الله – والمتمثلة في الاستمرار بتنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 , والتحسين المستمر في جودة الحياة ورفع كفاءة وجودة الإنفاق الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز معدلات النمو والتنمية وتطوير المرافق والخدمات الأساسية وتطوير البيئة التعليمية ودعم خطط الإسكان ، وكل مايسهم في تحقيق العيش الكريم والرفاهية والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعز الوطن ، سائلين المولى القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وعزها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم الكريم .

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