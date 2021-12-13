اختتام فعاليات مارثون القصيم للاستزراع بمشاركة العديد من القطاعات

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اختتمت فعاليات مارثون القصيم للاستزراع اليوم, بمتنزه القصيم الوطني في بريدة، والتي تزامنت مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والأهلية والمجتمعية واستهدفت زراعة 60 ألف شتلة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي, أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تسعى لتوفير السبل كافة للنهوض بالمتنزهات الطبيعية في المملكة من خلال المبادرات والمشاركات البيئية المجتمعية التي تسهم في الحفاظ على البيئة ، حيث تم تحقيق الهدف بزراعة أكثر من 60 ألف شتلة في متنزه القصيم الوطني بشراكة مجتمعية خلال فعاليات اليوم العالمي للتطوع.