بدء أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022 بالرياض بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي

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انطلقت اليوم الإثنين أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022 والتي تمتد على مدار يومين 13 و14 ديسمبر 2021 بفندق موفنبيك الرياض.

ويشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان “الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني” كل من وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري.

كما يشارك في الجلسة الثانية بعنوان “التحـــــــول والتطوير في الخدمات” كل من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وزير التعليم حمد آل الشيخ، ووزير الصحة فهد الجلاجل.

ويشارك في الجلسة الثالثة والتي تحمل عنوان “ممكنات نمو القطاع الخاص” كل من وزير الاستثمار خـــــالد الفالـــــــــح، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه، ووزير النقل صالح الجاسر.

الجدير بالذكر أن أن وزارة المالية أعلنت أمس، الموازنة العامة للدولة للعام 2022 وتقرير أداء الميزانية العامة للعام 2021، وقدرت الوزارة النفقات بـ 955 مليار ريال في عام 2022 والإيرادات بـ 1045 مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود 90 مليار ريال.