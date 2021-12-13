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تعليم شرورة يطلق 35 برنامجاً تدريبياً للتطوير المهني والتعليمي

تعليم شرورة يطلق 35 برنامجاً تدريبياً للتطوير المهني والتعليمي
https://almnatiq.net/?p=1083907
المناطق_واس

أطلقت إدارة تعليم شرورة 35 برنامجاً تدريبياً للتطوير المهني والتعليمي للمعلمين والمعلمات خلال الفصل الدراسي الثاني، عبر منصة التطوير المهني للتدريب حضورياً وعن بعد, بأكثر من 300 ساعة تدريبية.

 

وشملت البرامج التدريبية الكفايات المهنية لمعلمي ومعلمات مقررات الهوية الوطنية، والتعريف بالمقررات الإلكترونية و مبادئ وأساسيات الكفايات المهنية لمعلم ومعلمة مادة التقنية الرقمية، ومعالجة المؤثرات العقلية وفق مدخل التحليل الأخلاقي، ودمج مهارات التفكير في تدريس الدراسات الإسلامية ، و قيادة التغيير و كيفية إعداد الطلاب والطالبات لاختبار القدرات العامة ، و تدريب معلمات تعليم الكبار على خصائص الكبار ، و تنمية الموهبة لدى الطفل ، وتنمية الذكاء الانفعالي و مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية.

 

وأكّد مدير تعليم شرورة فايز بن علي الأسمري, أهمية هذه البرامج التدريبية والتي تسهم في تطوير الأداء والارتقاء بالكفاءة المهنية للمعلمين الإدارات التربوية، بما يحقق جــــودة الأداء في العملية التعليمية ومخرجاتها، وتزويد المعلمين والمعلمات بالخبرات والمعارف والمهارات العلمية التي تساعدهم على توسيع معلوماتهم بطبيعة المرحلة التي يعملون فيها بشكل يعزز دورهم الوظيفي.

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