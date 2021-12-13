سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل اللاعب عبدالعزيز الدريعي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، اللاعب عبدالعزيز بن سعود الدريعي، بمناسبة حصوله على 3 ميداليات ذهبية ولقب بطل العرب، وتسجيله لرقم قياسي جديد في منافسات دراجات المضمار التي أقيمت في جمهورية مصر العربية.

وأشاد سموه بالإنجازات التي تحققها المواهب الرياضية من شباب وبنات الوطن.

وقال سموه “إن الموهبة تظهر لدى صغار السن منذ البداية، ومن المهم احتضانها وتطويرها والعناية بها من أجل استمرار ظهور المواهب التي تحقق إنجازات للوطن”.