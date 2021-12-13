احدث الأخبار

هيئة كفاءة الإنفاق: تحقيق وفورات بلغت أكثر من 530 مليار ريال منذ انطلاق رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 فيديو.. وزير المالية: تذبذبات الإنفاق الحكومي تراجعت كثيرًا في الـ5 سنوات الأخيرة
أبرز المواد
 سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل اللاعب عبدالعزيز الدريعي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تطرح فرصاً استثمارية في مجال الرعاية الصحية والتأهيل بالدمام
أبرز المواد
 تعليم شرورة يطلق 35 برنامجاً تدريبياً للتطوير المهني والتعليمي
أبرز المواد
 بدء أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022 بالرياض بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي
أبرز المواد
 اختتام فعاليات مارثون القصيم للاستزراع بمشاركة العديد من القطاعات
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك : الميزانية حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن
أبرز المواد
 محافظ أملج يلتقي مدير جامعة تبوك
أبرز المواد
 ضبط 57 مخالفا لنظام البيئة بالمملكة
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك ينقل التعازي لذوي 4 طلاب توفو في حادث مروري
أبرز المواد
 محافظ أملج يلتقي مدير تعليم تبوك
أبرز المواد
عاجل

إنفوجرافيك.. أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بالمملكة

هيئة كفاءة الإنفاق: تحقيق وفورات بلغت أكثر من 530 مليار ريال منذ انطلاق رؤية المملكة 2030

هيئة كفاءة الإنفاق: تحقيق وفورات بلغت أكثر من 530 مليار ريال منذ انطلاق رؤية المملكة 2030

أبرز المواد
فيديو.. وزير المالية: تذبذبات الإنفاق الحكومي تراجعت كثيرًا في الـ5 سنوات الأخيرة

فيديو.. وزير المالية: تذبذبات الإنفاق الحكومي تراجعت كثيرًا في الـ5 سنوات الأخيرة

أبرز المواد
سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل اللاعب عبدالعزيز الدريعي

سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل اللاعب عبدالعزيز الدريعي

أبرز المواد
أمانة الشرقية تطرح فرصاً استثمارية في مجال الرعاية الصحية والتأهيل بالدمام

أمانة الشرقية تطرح فرصاً استثمارية في مجال الرعاية الصحية والتأهيل بالدمام

أبرز المواد

سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل اللاعب عبدالعزيز الدريعي

سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل اللاعب عبدالعزيز الدريعي
https://almnatiq.net/?p=1083920
المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، اللاعب عبدالعزيز بن سعود الدريعي، بمناسبة حصوله على 3 ميداليات ذهبية ولقب بطل العرب، وتسجيله لرقم قياسي جديد في منافسات دراجات المضمار التي أقيمت في جمهورية مصر العربية.

 

وأشاد سموه بالإنجازات التي تحققها المواهب الرياضية من شباب وبنات الوطن.

 

وقال سموه “إن الموهبة تظهر لدى صغار السن منذ البداية، ومن المهم احتضانها وتطويرها والعناية بها من أجل استمرار ظهور المواهب التي تحقق إنجازات للوطن”.

روابط ذات صلة

سمو الأمير سعود بن نايف يشيد بإنجازات رياضيي ذوي الإعاقة

سمو الأمير سعود بن نايف يشيد بإنجازات رياضيي ذوي الإعاقة
«غرفة الشرقية» تحتفل بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها

«غرفة الشرقية» تحتفل بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها
سمو أمير الشرقية يتسلم نسخة من الكتاب الوطني “ذاكرة التاريخ”

سمو أمير الشرقية يتسلم نسخة من الكتاب الوطني “ذاكرة التاريخ”

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements