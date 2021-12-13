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فيديو.. وزير المالية: تذبذبات الإنفاق الحكومي تراجعت كثيرًا في الـ5 سنوات الأخيرة

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فيديو.. وزير المالية: تذبذبات الإنفاق الحكومي تراجعت كثيرًا في الـ5 سنوات الأخيرة

فيديو.. وزير المالية: تذبذبات الإنفاق الحكومي تراجعت كثيرًا في الـ5 سنوات الأخيرة
https://almnatiq.net/?p=1083924
المناطق_الرياض

قال وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، إنه خلال الخمس سنوات الأخيرة، لاحظنا تراجعًا كبيرًا في التذبذبات للإنفاق الحكومي.

وأوضح الجدعان، في جلسة حوارية بعنوان “الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد”، أن التذبذبات في الإنفاق الحكومي، انخفضت بدرجة كبيرة، بنسبة 25% تقريبًا خلال عشرين عاما، في الفترة من عام 1995 وحتى عام 2015، مشيرًا إلى أن هذا العام 2021، شهدت فيه التذبذبات انخفاضًا أكبر وصل لنسبة 2،7%، مقارنة بالفترات السابقة.

 

وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته التي عقدها ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، أمس، الثامن من شهر جمادى الأولى 1443هـ الموافق للثاني عشر من شهر ديسمبر 2021م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ (2022م).

 

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