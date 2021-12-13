سمو أمير الشرقية يشهد توقيع 15 مذكرة لتوظيف 3100 شاب وشابة

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، توقيع 15 مذكرة تفاهم لتوظيف أكثر من 3100 شاب وشابة من خريجي المؤسسة العامة للتدريب الفني توظيفاً مباشراً ، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني الدكتور أحمد الفهيد .

وأكد سموه أهمية التكامل بين الجهات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص لاستثمار قدرات الشباب، وتحديد التخصصات التي يتطلبها سوق العمل لضمان حصول كل شاب وشابة على فرصة وظيفية تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكاناته ومهاراته، مشدداً على أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل كضرورة ملحة تفرضها التحولات والتطورات التي يمر بها عالمنا اليوم، وغاية لتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس بشكل أو بآخر في تحسين حياة المواطن في مناحي الحياة كافة.

وقدم معالي الدكتور الفهيد شرحاً عن جهود التدريب التقني بالمملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص والتي يتدرب بها 29.370 متدرباً ومتدربة في 29 منشأه تدريبية منها 13 وحدة تدريب غير ربحية (معاهد الشراكات الاستراتيجية) حيث يتدربون في مختلف التخصصات النوعية، ومن المتوقع تخرج 2.909 خريجين وخريجات لهذا الفصل بمجموع 13.522 خريجاً وخريجة منذ تأسيسها.

عقب ذلك جرى توقيع المذكرات بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية ومثلها المدير العام المهندس بدر العبدالواحد وعميد الكلية التقنية بالدمام المهندس أحمد الغامدي، ومدير المعهد الثانوي الصناعي بالدمام المهندس أحمد الغامدي وممثلي تلك الجهات .

وتضمنت مذكرات التعاون دراسة احتياجات سوق العمل وأهمية المخرجات الفنية المؤهلة وتوفير الحوافز للتخصصات التي تقابل احتياجات سوق العمل، وركزت على توفير متطلبات سوق العمل من التخصصات المختلفة وربط هذه التخصصات بما يتطلبه السوق من مهارات ومعارف لتسهيل عملية التوظيف.

كما نصت على إتاحة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة من مخرجات المنشآت التدريبية بالمنطقة للانخراط في سوق العمل من خلال التوظيف المباشر أو التدريب المنتهي بالتوظيف في عدة تخصصات منها ” ميكانيكا السيارات، الحاسب آلي، التكييف والتبريد ، الأمن والسلامة مهنية، الكهرباء، اللحام، المعدات، المساحة، المحاسبة، الموارد بشرية، المبيعات، الإدارة مكتبية ، التسويق، الانشاءات المعمارية، التمديدات صحية ، المعدات ثقيلة، النجارة، السمكرة والدهان، الصفائح المعدنية ، تشغيل آلات انتاج، الكهرباء الانشائية، الكهرباء الصناعية، إدارة المستودعات، الإلكترونيات، الأجهزة والآلات دقيقة، الدعم فني، الشبكات، الوسائط متعددة، الانشاءات المدنية، صيانة الآلات الميكانيكية، السياحة، التشغيل وصيانة الآلات، إدارة الاعمال، إدارة الفعاليات، إدارة المبيعات، خدمة العملاء، الصحة والسلامة المهنية” .

كما تقوم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بتزويد الشركاء بقائمة الخريجين وتخصصاتهم، وتمكينهم من الحصول على البيانات والمعلومات للتحقق من التحصيل التدريبي والعلمي للمتخرجين لاختيار ما يناسب سياستهم من الخريجين، وتقديم الإرشاد التقني والمهني، وكذلك عقد لقاءات توظيف خاصة بالشركاء، إضافة إلى التزام الشركاء بتوفير الفرص الوظيفية أو التدريبية لخريجي المنشآت التدريبية، وإبراز دور المؤسسة في المساهمة بالتوظيف بسوق العمل، وإجراء المقابلات الوظيفية مع الخريجين لاختيار المناسب، ومتابعة توقيع العقود الوظيفية مع المتقدمين، والمشاركة في المناشط التي يتم تنظيمها كالملتقيات، والمنتديات، وأيام مهنة، والمعارض.