أمين عسير يبحث مع أهالي قرية الوطن بآل خلف المراحل أعمال التطويرية للقرية

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التقى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بالفريق التنسيقي لقرية الوطن بآل خلف الاثرية بسراة عبيدة لبحث ومناقشة مراحل تطوير القرية والمخططات التفصيلية للتطوير ومراحل الدراسات المطلوبة .

الى ذلك أكد الحميدي أن العمل سيبدأ بمراحل أولية تتركز في البدء بتهيئة الممرات والساحات المحيطة وربط العناصر ببعضها والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ البنية التحتية بالقرية خلال الأسابيع القادمة والعمل على تطوير مخططات المنح .

الجدير ذكره أن قرية الوطن بآل خلف في بني بشر من أجمل القرى في منطقة عسير التي ما زالت تجذب إليها السياح وتتميز بقصورها العالية وأبراجها المرتفعة القديمة وهي من ضمن القرى الأثرية في عسير الذي يشملها التطوير وإعادة التأهيل .