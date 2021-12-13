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الهيئة العامة للعقار تنظم مؤتمر ومعرض “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني”

الهيئة العامة للعقار تنظم مؤتمر ومعرض “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني”

أبرز المواد

الهيئة العامة للعقار تنظم مؤتمر ومعرض “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني”

الهيئة العامة للعقار تنظم مؤتمر ومعرض “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني”
https://almnatiq.net/?p=1083959
المناطق_الرياض

تنظم الهيئة العامة للعقار مؤتمر ومعرض “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني”، خلال الفترة من 29ـ 31 ديسمبر2021م، في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

ويهدف مؤتمر ومعرض “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني” إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين ومقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري، وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.

ويشارك في المؤتمر العديد من الخُبراء والمهتمين من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري، لمناقشة عدة محاور رئيسية هي: مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية وحوكمة القطاع العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري – الواقع والتحديات، والتوطين والعمل الحر في القطاع العقاري، والاستدامة في القطاع العقاري، والتقنية العقارية.
كما أن الهيئة العامة للعقار خصصت موقعاً إلكترونياً للراغبين في التسجيل من المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والخاصة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، من خلال الرابط الإلكتروني https://conferencerega.com.

ويأتي مؤتمر ومعرض “آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني” ضمن دور الهيئة في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والتسجيل العيني للعقار ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بالقطاع العقاري، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

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