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“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليار ريال

“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليار ريال
https://almnatiq.net/?p=1083961
المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 50.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11019.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليارات ريال.

 

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 230 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

 

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، ولازوردي، وصدر، وتكوين، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باتك، والواحة، وباعظيم، ومعدنية، والمواساة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.17% .

 

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والصقر للتامين، والاتصالات السعودية، وتكوين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الاتصالات السعودية والتطوير الغذائية، والراجحي، وصدر، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

 

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 159.48 نقطة ليقفل عند مستوى 24146.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 2348 صفقة.

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