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المياه الوطنية وأم القرى للتنمية والإعمار يبرمان اتفاقية استراتيجية بتكلفة 495 مليون ريال

المياه الوطنية وأم القرى للتنمية والإعمار يبرمان اتفاقية استراتيجية بتكلفة 495 مليون ريال
https://almnatiq.net/?p=1083967
المناطق_مكة المكرمة

أبرمت شركة المياه الوطنية، وشركة أم القرى للتنمية والإعمار مالك ومنفذ مشروع وجهة مسار، اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تنفيذ وتقديم خدمات توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وربط الشبكات الداخلية المنفذة لمشاريع “وجهة مسار” بمكة المكرمة، بتكلفة إجمالية 495 مليون ريال. ويعد مشروع وجهة “مسار” أهم أحد المشاريع الاستراتيجية في منطقة مكة المكرمة وتحتوي مكوناتها على 205 قطعة تطويرية وتنموية متكاملة قائمة على بنية تحتية غير مسبوقة، بطول 3.650 متراً وعرض320 متراً على مساحة أكثر من 1.2 مليون متر مربع.

وشهد تسليم الاتفاقية من جانب شركة المياه الوطنية الرئيس التنفيذي المكلف المهندس نمر بن محمد الشبل، فيما مثل شركة أم القرى للتنمية والإعمار مالك ومنفذ وجهة “مسار” الرئيس التنفيذي الأستاذ ياسر عبد العزيز أبو عتيق.

وأكدت شركة المياه الوطنية، أنها ستقوم بإدارة ومتابعة تنفيذ خطوط النقل الرئيسية للمياه والصرف الصحي لخدمة وجهة مسار والمناطق المحيطة بالمشروع، إضافة لربط شبكات الصرف الصحي لمشاريع الوجهة مع شبكات الصرف الصحي القائمة والعاملة والمستقلة، بما يشمل كافة مرافق البنية التحتية، وتقدر الاحتياجات لخدمات الصرف الصحي لوجهة “مسار” إلى 64,000 متر مكعب في اليوم، وذلك وفق الدراسات التصميمية للبنية التحتية والمخطط الهندسي العام لوجهة “مسار”.

وأضافت الشركة أنها ستنفذ خلال المشروع خمسة خطوط ناقلة رئيسية لخدمات مياه الشرب؛ بأقطار تصل إلى (1400) ملم و(2500) ملم للخطوط المجمعة، وخطين رئيسيين لخدمات الصرف الصحي.

من جانبها، أكدت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن شكرها لشركة المياه الوطنية على جهودها في النهوض بقطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة، مشيراً أن هذه الاتفاقية ستخدم وجهة “مسار” والمناطق المجاورة، موضحة أن المخطط العام للوجهة يهدف إلى رفع مستوى التطوير العمراني والخدمي لتصبح الوجهة من أفضل نماذج التطوير العالمية، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز هذا التوجه بتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي التي تتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وبيّنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار جاهزية البنية التحتية للوجهة التي تشتمل على شبكة متكاملة من إنفاق خدمات للبنية التحتية المُخصصة للكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، وخدمة التبريد ونظام جمع النفايات المركزي الممتدة على كامل مساحة وجهة “مسار”، ما يعزز مكانتها كوجهة حضرية تهدف إلى تعزيز جودة حياة سكان مكة المكرمة وزوارها من الحجاج والمعتمرين.

وسيتم بموجب الاتفاقية تزويد مشاريع الوجهة بكميات مياه الشرب المحددة، وتقدر حجم الاحتياجات لخدمات مياه الشرب إلى 73,000 متر مكعب في اليوم، ويلتزم الطرفان بأن تكون مواصفات مياه الشرب مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمياه غير المعبأة.

 

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